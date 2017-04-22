صحافة عربية: الإمارات: لا تسوية للصراع في اليمن إلا بعملية سياسية مبنية على “المرجعيات”
أخبار مصر - السبت 22 أبريل
* الإمارات: لا تسوية للصراع في اليمن إلا بعملية سياسية مبنية على “المرجعيات”.
* تحذير فلسطيني من انتفاضة جديدة إذا توفي أحد الأسرى.
* استبعاد ترتيبات أمريكية للجمع بين حفتر والسراج لحل الأزمة الليبية.
* مطالب بمنع تدخل الحكومة في توجيه مسار الإنتخابات الجزائرية.
* ماتيس يؤكد احتفاظ دمشق بـ”كيماوي” ويحذر من استخدامه.
* ترامب: الدور الأمريكي في ليبيا هزيمة “داعش”.
الخليج الإماراتية
* الإمارات: لا تسوية للصراع في اليمن إلا بعملية سياسية مبنية على “المرجعيات”.
* الأسد يتهم “جبهة النصرة” بتفجير حافلات مهجّري كفريا والفوعة.
* انتهاء المرحلة الأولى من إتفاق المدن الأربع في سوريا.
* كندا تفرض عقوبات جديدة على النظام السوري.
* الأردن يرفض إتهامات الأسد وينفي التدخل عسكريًا.
* إنطلاق مناورات بحرية عُمانية – سعودية.
* مقتل 15 “داعشيًا” بينهم مسؤول التفخيخ في الموصل.
* القوات العراقية تحرّر طفلة إيزيدية خطفها “داعش” قبل 3 أعوام.
* “إسرائيل” تطلق حرب الشائعات ضد “الأمعاء الخاوية”.
* تحذير فلسطيني من انتفاضة جديدة إذا توفي أحد الأسرى.
* مسؤول أممي يحث على وقف الاستيطان.
* الكويت تطالب بحل القضية الفلسطينية.
* مصر: 12 منظمة إرهابية تسعى لزعزعة الدول العربية.
* الجيش الكيني يقتل 52 متشددًا من “الشباب” بالصومال.
* معيتيق يعلن إتفاقًا مع الجزائر لعقد إجتماع لدول الجوار بطرابلس.
* خلاف أمريكي – إيطالي حول دور واشنطن في ليبيا.
* تونس: توقيف 537 مهربًا بعد زيادة التسفير لمناطق النزاعات.
* جولة خليجية للمستشارة الألمانية نهاية الشهر الجاري.
الشرق الأوسط
* أمريكا تقتل مساعدًا للبغدادي في سوريا… وقصف إسرائيلي لمواقع استهدفت الجولان.
* النظام يسيطر على طيبة الإمام بريف حماة والمعارضة تشن هجومًا معاكسًا.
* المالكي: نراهن على خصوصية شخصية ترمب.
* الحريري على الحدود الجنوبية: استعراض “حزب الله” لا يعنينا.
* وفد وزاري يمني إلى واشنطن لمناقشة تدخل إيران.
* تمسك كردي بأعلام كركوك في مواجهة ضغوط بغداد.
* أحمدي نجاد: لن أشعل فتنة.
* استبعاد ترتيبات أمريكية للجمع بين حفتر والسراج لحل الأزمة الليبية.
* مطالب بمنع تدخل الحكومة في توجيه مسار الإنتخابات الجزائرية.
* المعارضة التركية تلجأ إلى القضاء لتعليق نتيجة الاستفتاء.
* إردوغان إلى موسكو الشهر المقبل للقاء بوتين.. صفقة منظومة “إس 400” لتركيا تدخل مرحلتها النهائية.
* مقتل 3 أشخاص بهجوم على مقر للاستخبارات في روسيا.
* ارتفاع طلبات اللجوء إلى المكسيك من دول أمريكا الوسطى.
الإتحاد الإماراتية
* “الشرعية” تتقدم في صعدة والجوف و”التحالف” يحشد في المخا.
* الحوثيون يعدمون 10 لاجئين صوماليين في “المتون”.
* الحكومة اليمنية تؤكد تسليم الرواتب في المحافظات المحررة.
* منظمة إغاثية: اليمن في الطريق نحو “المجاعة”.
* ماتيس يؤكد احتفاظ دمشق بـ”كيماوي” ويحذر من استخدامه.
* لافروف: القرار الأممي 2254 يمنع بحث مصير الأسد.
* موسكو تكشف وواشنطن لا تنفي سقوط طائرة إستطلاع أمريكية في سوريا.
* إتفاق لـ”تحرير” 500 معتقل من سجون الأسد.
* “داعش” يتقهقر في أيمن الموصل وقادته يتساقطون تباعًا.
* الإمارات: إيران ترعى الإرهاب وتشكل تهديدًا للشرق الأوسط.
* إيران: الحملة الرئاسية تنطلق من دون أحمدي نجاد.
* إطلاق سراح 26 صيادًا قطريًا وسعوديًا محتجزين بالعراق.
* اللجان الدائمة للبرلمان العربي تناقش مبادرة لرفض ربط الإرهاب بالإسلام.
* تركيا: مقتل جنديين في إشتباك مع الأكراد.
* ترامب: الدور الأمريكي في ليبيا هزيمة “داعش”.
* الكونجرس يستدعي قادة أمنيين لتحديد دور روسيا في الإنتخابات.
* أفغانستان: 50 قتيلًا باعتداء لـ”طالبان” على الجيش.
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