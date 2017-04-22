أخبار مصر - السبت 22 أبريل

* الإمارات: لا تسوية للصراع في اليمن إلا بعملية سياسية مبنية على “المرجعيات”.

* تحذير فلسطيني من انتفاضة جديدة إذا توفي أحد الأسرى.

* استبعاد ترتيبات أمريكية للجمع بين حفتر والسراج لحل الأزمة الليبية.

* مطالب بمنع تدخل الحكومة في توجيه مسار الإنتخابات الجزائرية.

* ماتيس يؤكد احتفاظ دمشق بـ”كيماوي” ويحذر من استخدامه.

* ترامب: الدور الأمريكي في ليبيا هزيمة “داعش”.

الخليج الإماراتية

* الإمارات: لا تسوية للصراع في اليمن إلا بعملية سياسية مبنية على “المرجعيات”.

* الأسد يتهم “جبهة النصرة” بتفجير حافلات مهجّري كفريا والفوعة.

* انتهاء المرحلة الأولى من إتفاق المدن الأربع في سوريا.

* كندا تفرض عقوبات جديدة على النظام السوري.

* الأردن يرفض إتهامات الأسد وينفي التدخل عسكريًا.

* إنطلاق مناورات بحرية عُمانية – سعودية.

* مقتل 15 “داعشيًا” بينهم مسؤول التفخيخ في الموصل.

* القوات العراقية تحرّر طفلة إيزيدية خطفها “داعش” قبل 3 أعوام.

* “إسرائيل” تطلق حرب الشائعات ضد “الأمعاء الخاوية”.

* تحذير فلسطيني من انتفاضة جديدة إذا توفي أحد الأسرى.

* مسؤول أممي يحث على وقف الاستيطان.

* الكويت تطالب بحل القضية الفلسطينية.

* مصر: 12 منظمة إرهابية تسعى لزعزعة الدول العربية.

* الجيش الكيني يقتل 52 متشددًا من “الشباب” بالصومال.

* معيتيق يعلن إتفاقًا مع الجزائر لعقد إجتماع لدول الجوار بطرابلس.

* خلاف أمريكي – إيطالي حول دور واشنطن في ليبيا.

* تونس: توقيف 537 مهربًا بعد زيادة التسفير لمناطق النزاعات.

* جولة خليجية للمستشارة الألمانية نهاية الشهر الجاري.

الشرق الأوسط

* أمريكا تقتل مساعدًا للبغدادي في سوريا… وقصف إسرائيلي لمواقع استهدفت الجولان.

* النظام يسيطر على طيبة الإمام بريف حماة والمعارضة تشن هجومًا معاكسًا.

* المالكي: نراهن على خصوصية شخصية ترمب.

* الحريري على الحدود الجنوبية: استعراض “حزب الله” لا يعنينا.

* وفد وزاري يمني إلى واشنطن لمناقشة تدخل إيران.

* تمسك كردي بأعلام كركوك في مواجهة ضغوط بغداد.

* أحمدي نجاد: لن أشعل فتنة.

* استبعاد ترتيبات أمريكية للجمع بين حفتر والسراج لحل الأزمة الليبية.

* مطالب بمنع تدخل الحكومة في توجيه مسار الإنتخابات الجزائرية.

* المعارضة التركية تلجأ إلى القضاء لتعليق نتيجة الاستفتاء.

* إردوغان إلى موسكو الشهر المقبل للقاء بوتين.. صفقة منظومة “إس ­ 400” لتركيا تدخل مرحلتها النهائية.

* مقتل 3 أشخاص بهجوم على مقر للاستخبارات في روسيا.

* ارتفاع طلبات اللجوء إلى المكسيك من دول أمريكا الوسطى.

الإتحاد الإماراتية

* “الشرعية” تتقدم في صعدة والجوف و”التحالف” يحشد في المخا.

* الحوثيون يعدمون 10 لاجئين صوماليين في “المتون”.

* الحكومة اليمنية تؤكد تسليم الرواتب في المحافظات المحررة.

* منظمة إغاثية: اليمن في الطريق نحو “المجاعة”.

* ماتيس يؤكد احتفاظ دمشق بـ”كيماوي” ويحذر من استخدامه.

* لافروف: القرار الأممي 2254 يمنع بحث مصير الأسد.

* موسكو تكشف وواشنطن لا تنفي سقوط طائرة إستطلاع أمريكية في سوريا.

* إتفاق لـ”تحرير” 500 معتقل من سجون الأسد.

* “داعش” يتقهقر في أيمن الموصل وقادته يتساقطون تباعًا.

* الإمارات: إيران ترعى الإرهاب وتشكل تهديدًا للشرق الأوسط.

* إيران: الحملة الرئاسية تنطلق من دون أحمدي نجاد.

* إطلاق سراح 26 صيادًا قطريًا وسعوديًا محتجزين بالعراق.

* اللجان الدائمة للبرلمان العربي تناقش مبادرة لرفض ربط الإرهاب بالإسلام.

* تركيا: مقتل جنديين في إشتباك مع الأكراد.

* ترامب: الدور الأمريكي في ليبيا هزيمة “داعش”.

* الكونجرس يستدعي قادة أمنيين لتحديد دور روسيا في الإنتخابات.

* أفغانستان: 50 قتيلًا باعتداء لـ”طالبان” على الجيش.