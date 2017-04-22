واشنطن - أ ش أ

رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هجوم الشانزليزيه في باريس قد يساعد مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان في الإنتخابات الفرنسية المقبلة.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي مساء يوم الجمعة عن ترامب قوله إنه لا يؤيد لوبان بشكل صريح، لكنه يعتقد أن الهجوم الذي قتل فيه رجل شرطة سوف يساعدها لأنها المرشحة الأقوى بشأن الحدود وأنها الأقوى بشأن ما يجري في فرنسا.

وأضاف إنه يعتقد أن الهجوم سوف يؤثر على كيفية تصويت الشعب الفرنسي في الجولة الأولى من الإنتخابات الرئاسية يوم الأحد.

ولفت إلى أنه ليس قلقا بشأن تشجيع الإرهابيين بقوله إن الهجوم يمكن أن يكون له تأثير على إنتخابات ديمقراطية.

وكان المدعي العام لمكافحة الإرهاب في فرنسا قد أشار إلى أن المسلح كان بحوزته رسالة تدافع عن تنظيم “داعش” الإرهابي.