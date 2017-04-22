موسكو - أ ش أ

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن وزارته تستعد لبدء تنفيذ البرنامج الحكومي للتسلح للفترة بين عامي 2018 و2025.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن شويجو قوله ـ خلال جلسة لقيادة الوزارة ـ إن الجهود الأساسية لتنفيذ هذا البرنامج ترمي إلى إنشاء البنية التحتية لنشر وحدات القوات ووسائل الردع النووية ذات المرابطة الأرضية والبحرية والجوية.

وأشار إلى أن هذه البنية التحتية ستتضمن 129 منشأة و6 مطارات للطيران بعيد المدى، وأنه من المزمع تطوير شبكة الإتصال والتحكم القتالي.

وتخطط وزارة الدفاع الروسية لتهيئة 33 مطارا للطيران العملياتي والتكتيكي ومراسي لتموضع القوات البحرية الروسية ومراكز لنشر الصواريخ من طراز (اسكندر) و (بال) و (باستيون).