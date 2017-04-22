بيروت - أ ش أ

أعلن الجيش اللبناني أن طائرتين إستطلاع إسرائيليتين اخترقت يوم الجمعة الأجواء اللبنانية.

وأوضح بيان للجيش اللبناني أنه في حوالي الساعة 6,05، خرقت طائرة إستطلاع إسرائيلية الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها وبعبدا، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 18,15 من فوق بلدة كفركلا.

وأضاف أن طائرة إستطلاع إسرائيلية أخرى اخترقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الشوف، إقليم الخروب والجنوب، ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة رميش.