مزار الشريف (أفغانستان) - رويترز

قال مسؤولون إن عشرات الجنود الأفغان قتلوا أو أصيبوا يوم الجمعة عندما اجتاز مسلحون من حركة طالبان يرتدون زي الجيش الأفغاني نقطة للتفتيش وهاجموا قاعدة عسكرية.

وقدر مسؤول أمريكي في واشنطن عدد الضحايا بأكثر من 50 قتيلا ومصابا. وقدم مسؤولون أفغان أعدادا متضاربة للضحايا في الهجوم الذي استهدف مقرا كبيرا للجيش في شمال البلاد عادة ما يستخدمه مستشارون عسكريون أجانب.

وتخوض الحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب حربا منذ فترة طويلة مع متمردي طالبان وجماعات متشددة أخرى.

وقال نصرة الله جامشيدي وهو متحدث باسم الجيش إن الهجوم وقع قرب مسجد داخل القاعدة في مزار الشريف عاصمة إقليم بلخ أثناء مغادرة الجنود صلاة الجمعة.

وقال إن ستة مهاجمين في مركبتين عسكريتين قالوا للحراس على البوابات إنهم ينقلون جنودا مصابين ويريدون الدخول على عجل.

وأضاف أن مهاجما قُتل واعتقل الخمسة الباقون بعد أن قتلوا ثمانية جنود على الأقل وأصابوا 11 آخرين ببنادق وقذائف صاروخية.

وقال مسؤول أفغاني آخر طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مصرح له بالتحدث علنا إن أكثر من 20 جنديا قتلوا وأصيب 50 آخرون.

ويتمركز عدد من الجنود الألمان والأجانب في مزار الشريف بينهم نحو 70 فردا يقدمون المشورة في مقر الكتيبة في إطار مهمة متعددة الجنسيات تابعة لحلف شمال الأطلسي ويدربون قوات الأمن الأفغانية.