وكالات

عمق فريق إشبيلية جراح ضيفه غرناطة بفوزه عليه بهدفين نظيفين، على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان”، في افتتاح مباريات الأسبوع الـ 33، من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين إشبيلية بالفضل في انتصاره للاعبه البرازيلي باولو هنريكي، الذي أحرز هدفيه، في الدقيقتين (4 و46)، من عمر المباراة.

واستعاد فريق إشبيلية توازنه بعد تعادله في المرحلة الماضية مع مضيفه فالنسيا من دون أهداف، ورفع رصيده إلى 65 نقطة، وتساوى مع صاحب المركز الرابع، أتلتيكو مدريد، الذي يحل ضيفا على إسبانيول، اليوم السبت.

في المقابل، مني فريق غرناطة بالهزيمة الثالثة على التوالي، وتجمد رصيده، عند 20 نقطة، ويشغل المركز التاسع عشر، قبل الأخير، على سلم ترتيب الليجا.