برلين - رويترز

أحرز كرم دميرباي هدفا قرب النهاية ليدرك هوفنهايم التعادل 1-1 مع مضيفه كولونيا يوم الجمعة وينتزع نقطة ستفيده في صراعه لإحتلال المركز الثالث بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم المؤهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.

وظل الضيوف في المركز الثالث لكن بروسيا دورتموند، المتأخر بنقطتين في المركز الرابع، يمكنه تجاوزه في حال فوزه على بروسيا مونشنجلادباخ اليوم السبت.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في المسابقة مباشرة إلى دور المجموعات في دوري الأبطال بينما يخوض الرابع مواجهة فاصلة ليتأهل للبطولة.

ولم يظهر هوفنهايم، الذي فاز مرة واحدة في آخر ثلاث مباريات بالدوري، بأدائه الهجومي المعتاد.

وسنحت لكولونيا أفضل الفرص واستغل ليوناردو بيتنكورت إحداها عندما تلقى تمريرة من يوناس هيكتور في الدقيقة 58.

وانتفض هوفنهايم في الوقت المتبقي من المباراة لإدراك التعادل وكان نيكلاس سولي قريبا من هز الشباك في الدقيقة 80 قبل أن يهز دميرباي الشباك عندما استغل فشل دفاع كولونيا في إبعاد الكرة عن منطقة الخطورة.

وسيستضيف بايرن ميونيخ المتصدر برصيد 69 نقطة منافسه ماينتس اليوم السبت بينما سينتقل رازن بال شبورت لايبزيج صاحب المركز الثاني بفارق ثماني نقاط عن بايرن إلى شالكه يوم الأحد.