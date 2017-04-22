رويترز

قال مصدر مطلع، إن لجنة فنية مشتركة بين أوبك والمنتجين من خارجها أوصت بتمديد إتفاق عالمي لتخفيض إنتاج النفط لمدة ستة أشهر، بعد انتهائه في يونيو (حزيران) للتخلص من تخمة في المعروض ضغطت على الأسعار.

ووافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون على تقليص الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا لمدة ستة أشهر اعتبارًا من الأول من يناير (كانون الثاني) لدعم السوق.

وقال المصدر: “استنادًا إلى ظروف السوق، توصي اللجنة بتمديد لستة أشهر”.

وتأسست اللجنة، التي اجتمعت في مقر أوبك بفيينا يوم الجمعة، في يناير (كانون الثاني) ضمن جهود لمراقبة الالتزام بتخفيضات الإنتاج تحت اسم اللجنة الفنية المشتركة.