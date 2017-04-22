مونت كارلو - رويترز

أثبت ديفيد جوفين أنه خصم صعب المراس بالنسبة لنوفاك ديوكوفيتش مع بلوغ اللاعب البلجيكي المصنف العاشر الدور قبل النهائي لبطولة مونت كارلو للتنس للأساتذة يوم الجمعة بفوزه المثير على منافسه الصربي 6-2 و3-6 و7-5.

وأنقذ ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم سابقا أربع نقاط لحسم المباراة إلا انه انهار تحت الضغط الشديد في النقطة الخامسة ليضرب جوفين موعدا في الدور قبل النهائي مع رفائيل نادال ملك الملاعب الرملية الذي فاز على الأرجنتيني دييجو شوارتزمان 6-4 و6-4.

ويتطلع نادال لنيل لقب مونت كارلو للمرة العاشرة ليعزز الرقم القياسي المسجل باسمه.

وفي وقت سابق أعقب الإسباني البرت راموس المتخصص في الملاعب الرملية انتصاره على اندي موراي المصنف الأول على العالم بالفوز على الكرواتي مارين شيليتش المصنف الخامس بنتيجة 6-2 و6-7 و6-2.

وكانت بداية الفرنسي لوكا بوي سريعة قبل أن يضطر لبذل الكثير من الجهد ليتغلب على بابلو كويفاس لاعب أوروجواي بنتيجة 6-0 و3-6 و7-5.

وفي أول بطولة أوروبية للملاعب الرملية هذا الموسم تفوق جوفين بشكل كامل على ديوكوفيتش في مباراة من جانب واحد بالمجموعة الأولى قبل أن يؤدي بايقاع أقل في المجموعة الثانية.

إلا ان جوفين قدم أداء قويا في المجموعة الفاصلة ليحسم اللقاء.

فقد كان ديوكوفيتش يرسل والنتيجة 4-3 إلا ان جوفين فاز بالشوط دون أن يخسر أي نقطة ليعود لأجواء اللقاء وينتهز كل فرصة ليزعزع من ثقة بطل فرنسا المفتوحة.

وفي الشوط 12 من المجموعة الحاسمة تقدم جوفين 40-15 على إرسال ديوكوفيتش إلا أن اللاعب الذي نال 12 لقبا على صعيد البطولات الأربع الكبرى أنقذ أربع نقاط لحسم المباراة قبل أن يسدد ضربة أمامية في الشباك ليخسر أمام منافسه البلجيكي لأول مرة خلال ستة لقاءات.