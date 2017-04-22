أخبار مصر - السبت 22 أبريل

* قمة مصرية سعودية غدًا.. السيسي يبحث مع الملك سلمان تعزيز العلاقات ومكافحة الإرهاب.

* السيسي يشهد الإحتفال بعيد العمال 30 أبريل.. عرض المشاكل العمالية على رئيس الوزراء الأسبوع الحالي.

* وزير الأوقاف يحذر من مخططات الجماعات الإرهابية.

* الإمام الأكبر: الهجوم على الأزهر.. ابتزاز إعلاني.

الأهرام

* قمة مصرية سعودية غدًا.. السيسي يبحث مع الملك سلمان تعزيز العلاقات ومكافحة الإرهاب.

* حجازي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية إلى ألمانيا.

* زيارة ماتيس.. “دش بارد” على رأسي “أسوشييتدبرس” و”سي إن إن”.

* فوز طايل بمقعد السادات وحبيب بمقعد مصيلحي.

* بمشاركة وفد مصري رفيع المستوى.. اختتام فاعليات منتدى أديس أبابا للتغيرات المناخية.

* الأعلى للجامعات يناقش استعدادات امتحانات نهاية العام.

* التضامن تعلن غدًا نتائج القرعة لحجاج الجمعيات الأهلية.

* مد فترة تحصيل رسوم حج القرعة حتى الإثنين المقبل.

* سيارات التدخل السريع لأطفال الشوارع تبدأ عملها.

* نصر ومدبولي يبحثان مع البنك الدولي دعم البنية الأساسية.

* وزير البترول: المشروع القومي للطرق فرصة لزيادة محطات الوقود.

* الكهرباء: الانتهاء من مخطط مواجهة الأحمال الزائدة مطلع مايو.

* الشرقاوي: مناقصة عالمية لتطوير “الحديد والصلب” الأسبوع الحالي.

* 45 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. المركزي: 10 مليارات إضافية للصناعة والزراعة والطاقة المتجددة.

* توفير 3743 فرصة عمل في 34 شركة ومصنعًا.. استرداد 52 مليون جنيه من مستحقات 147مصريًا بالسعودية.

* في بيان شديد اللهجة للجبلاية حول أزمة الزمالك: اللوائح هي الحاكمة.. وليس الصوت العالي والتجاوز اللفظي.. الإتحاد يعمل لمصلحة الأندية وجماهيرها وصناعة كرة القدم.

* بسبب قلة الاعتمادات إتحاد الطائرة يعتذر عن عدم المشاركة في البطولات.

* وكيله يؤكد جدية التفاوض.. مصادر إنجليزية تكشف قرب إنضمام بريندلي للزمالك.

أخبار اليوم

* السيسي يشهد الإحتفال بعيد العمال 30 أبريل.. عرض المشاكل العمالية على رئيس الوزراء الأسبوع الحالي.

* عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني العراقي في حديث المصارحة لـ”أخبار اليوم”: مصر محور الارتكاز في الإقليم.. والقاهرة قادرة على قيادة المنطقة.

* مصر السلام تستعد لزيارة بابا السلام.. بابا الفاتيكان يصلي على شهداء البطرسية في الكاتدرائية ويطلب السلام لمصر.. يترأس قداسًا كبيرًا باللغة اللاتينية بإستاد القاهرة يبث على جميع دول العالم.. مطران الأقصر منسق الزيارة: الزيارة تأكيد للعالم أن مصر آمنة ومستقرة.. وشعبها يتقاسم ظروف المعيشة.

* إحتفالات عيد تحرير أرض الفيروز تنطلق من الإسماعيلية.. افتتاح مشروعات في قطاعات الكهرباء والطرق والمياه والصحة بشمال سيناء.

* حالة تأهب قصوى في الداخلية.. إجتماعات مكثفة بالأمن الوطني والعام لمواجهة أية عمليات إرهابية.

* “الڤان” غرف عمليات متحركة لمواجهة الجريمة.

‎* د. سحر نصر في كلمة مصر أمام مجموعة الـ24 بواشنطن: نمضي في تنفيذ إصلاحات إقتصادية قوية.. واتخاذ خطوات ملموسة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار.

* في الموازنة العامة لعام 2017 /2018.. 2.6 مليار جنيه لدعم الصادرات بإنخفاض 1.1 مليار جنيه عن العام الماضي.

* “الفريك” و”المكرونة” يهددان بإنخفاض كميات توريد القمح.. “الزراعة” تبحث زيادة سعر التوريد.. و”تقصي الحقائق” تتابع تنفيذ التوصيات.

* كشف غاز جديد بمحافظة كفر الشيخ.

* أزمة بين المخابز والتموين بسبب الكروت الذكية.

* القيادات المصرفية تسعى إلى جذب 10 ملايين عميل جديد.

* مصري يتبرع بـ 15 مليون جنيه لإنشاء أحدث وحدة لزراعة الكبد بجامعة المنصورة.

* عرض سعودي لشراء البث التليفزيوني للأهلي بـ 70 مليون جنيه.

الجمهورية

* وزير الأوقاف يحذر من مخططات الجماعات الإرهابية.

* الإمام الأكبر: الهجوم على الأزهر.. ابتزاز إعلاني.

* إجراءات إنشاء المدارس المصرية اليابانية في 24 محافظة.. رئيس هيئة الأبنية: معدلات التنفيذ وصلت 25% والفصل لن يزيد على 40 تلميذًا.

* عبدالصادق: جهود علمية وإعلامية لمواجهة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

* وزيرة التخطيط تبحث التجربة الهندية في توفير برامج التشغيل.

* قابيل: المجالس التصديرية تشارك في المناطق اللوجيستية.

* وزيرا الإسكان والاستثمار يلتقيان نائب البنك الدولي بواشنطن.. مدبولي: مشروعات الصرف الصحي بالقرى على رأس الأولويات.. حافظ: مستعدون للتمويل المشترك مع البنك الآسيوي.

* الملا أمام الجمعية العامة لشركة إمارات مصر: محطات بنزين جديدة في المشروع القومي للطرق.. تقنيات متقدمة وخدمات متكاملة على المحاور الرئيسية.

* البنا: توريد 4 ملايين طن قمح هذا الموسم.. تخصيص 16 مليار جنيه لشراء “المحلي”.. والصرف للمزارع خلال 72 ساعة.

* الشرقاوي يبحث إجراءات تطوير مصانع الصلب والسيارات.. الشركاء الأجانب يوفرون التمويل والتكنولوجيا الجديدة.

* محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير شارع الألفي وسراي الأزبكية.

* %170 زيادة في أسعار الأجهزة الكهربائية والمحمول.

* الأهلي يغري الجهاز الفني بأعلى الرواتب.. 400 ألف للبدري و80 لعرابي و60 لأيوب و40 لمعوض.

* قانونية الزمالك تفتح ملف الإتهامات لإتحاد الكرة في “الفيفا”.