القاهرة - أ ش أ

بدأت منافسات البطولة الأفريقية للرماية اليوم على ملاعب نادى الصيد فرع أكتوبر ونادى رماية القوات المسلحة , على أرض مصر, وتتبعها مباشرة بطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك لرماية السيدات خلال الفترة من 24 أبريل الحالي وحتى 3 مايو المقبل , بمشاركة 20 دولة.

ونجح المصري محمد فؤاد في الفوز ببرونزية مسابقة (الأطباق المزدوجة – رجال) برصيد 119 نقطة، بينما فاز المغربي محمد رماح بالميدالية الذهبية بـ 122 نقطة, وتلاه مواطنه دريس حفارى في المركز الثاني بنفس الرصيد وفاز بالفضية.

وشهدت المنافسات الأولى لأطباق (الإسكيت رجال) منافسة شرسة , حيث تقدم الرامي المصري عزمي محيلبة على جميع المشاركين محققا 73 نقطة , تلاه مواطنه إبراهيم شرف محققا 71 نقطة , وذلك في أول 50 طبق , على أن تستكمل المنافسات غدا السبت على 50 طبق , ويليها التصفية النهائية في هذا السباق , وكذلك تستأنف منافسات الأطباق الإسكيت سيدات.