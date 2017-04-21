نيويورك- لندن - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع ترقب المستثمرين الجولة الأولى من التصويت في الانتخابات الرئاسية الفرنسية بداية الأسبوع القادم واحتمال الإعلان عن تعديلات ضريبية في الولايات المتحدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1284.62 دولار للأوقية (الأونصة) متجها لاختتام الأسبوع على تغير طفيف بعد الارتفاع على مدار خمسة أسابيع متتالية.

وارتفع الذهب في تسوية العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1289.10 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.6 بالمئة إلى 17.89 دولار للأوقية لتواصل خسائرها للجلسة الخامسة.