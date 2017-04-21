القاهرة - أ ش أ

أعلن مساء اليوم الجمعة عن تدشين المشروع القومي والدولي لإحياء فنون القاهرة التاريخية “القاهرة في ألف عام” في اطار ديفيليه شارع المعز “الكرنفال الشعبي” وذلك في ثاني أيام فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون في دورته الخامسة بمشاركة أكثر من ثلاثين فرقة ودولة من مختلف ثقافات العالم.

وقال الفنان الكبير انتصار عبدالفتاح رئيس مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب ” اليوم تحقق الحلم من خلال احتضان اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التاريخية برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ليتم تدشين هذا المشروع القومي الكبير”.

وأضاف أن الفكرة والحلم للمشروع القومي بدأ منذ عام 2008 ، وفي عام 2011 تقدمت بالمشروع الي وزارة الثقافة، ثم وزارة التخطيط ثم وزارة السياحة، وتم تكوين مجموعات عمل من وزارة التخطيط والآثار لرصد الشارع الأعظم وعمل رؤية متكاملة مدعمة بالخرائط التوضيحية للمشروع القومي.

وأكد عبد الفتاح أن المشروع يهدف الي تحويل شارع المعز (الشارع الأعظم) الي سوق وملتقى دولي للتراث يقوم علي إحياء فنون القاهرة التاريخية واستحضار مظاهر الإحتفالات والمواكب الشعبية التي كانت تمر فيه مثل : موكب المحمل , موكب السلطان ، موكب القاضي، موكب شجرة الدر ، موكب الإحتفال بليلة الرؤية ، مواكب الاحتفالات برأس السنة الهجرية والاحتفالات بالمناسبات القبطية ، وغيرها برؤية فنية جديدة تبرز تفرد معمار وعبقرية الشارع الأعظم.

ونوه بأهمية هذا المشروع القومي الذي يتفاعل مع المخزون الثقافي والحضاري لوجدان شعب مصر كما يهدف الي ربط شارع المعز بالمدن التاريخية من مختلف ثقافات العالم (حوار الأمكنة) لافتا الى احتضان شارع المعز تراث المدن القديمة في أنحاء العالم من خلال احتفالات دولية علي مدار العام وتشجيعا أيضا لبناء الفنادق التاريخية بمنظور جديد يجعل السائح يعيش حقبة زمنية فريدة من نوعها.

ودعا في الوقت نفسه الى ضرورة وضع خطة لإعداد برامج ثقافية وسياحية لتسويق القاهرة التاريخية كمقصد متكامل للسياحة الثقافية والتاريخية.