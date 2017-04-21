القاهرة - أ ش أ

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن سامح شكري وزير الخارجية أجرى اتصالا اليوم الجمعة مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف تناول عدة موضوعات تتعلق بالملفات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

كما بحث الوزيران الأوضاع في سوريا وليبيا وعدد من القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي التي تهم البلدين.

وذكر المتحدث باسم الخارجية أن الوزيرين شكري ولافروف رحبا خلال الاتصال بتحديد موعد انعقاد اجتماع آلية ( 2+2 ) والتي تضم وزيري الخارجية والدفاع بالبلدين ، والتي تم الاتفاق على عقدها في القاهرة في نهاية شهر مايو القادم.

واتفق الوزيران على مواصلة التشاور خلال الفترة القادمة لمتابعة الإعداد لاجتماعات الآلية بالتنسيق مع وزارتي الدفاع بالبلدين.