الإسكندرية - أ ش أ

دعا الأئمة والدعاة بأوقاف الأسكندرية الله سبحانه وتعالى بأن ينصر شعب مصر في حربه ضد الإرهاب ، وأن يفرج كرب كل من تعرض لمحنة أو ابتلاء من أبناء مصر، وذلك كما نصر الله نبيه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم بعد كرب عظيم واختبارات ربانية تجلت قوتها في فقدان زوجته وعمه وذهابه إلى الطائف واستغاثته برب العالمين ، فكان النصر حليفا له وأيده الله بأعظم المعجزات وهي رحلة الإسراء والمعراج.

جاء ذلك خلال مشاركة الأئمة والدعاة بقافلة الأوقاف الدعوية التي نظمتها مديرية أوقاف الأسكندرية برعاية الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بالأسكندرية بمساجد إدارة أوقاف محرم بك تحت عنوان (الإسراء والمعراج .. دروس في الفرج بعد الشدة”.

وأشار علماء الأوقاف بالأسكندرية الي أن الله سينصر شعب مصر العظيم في حربه ضد الإرهاب وأن كل ما نتعرض له من ابتلاءات يزيدنا الله به قوة وصلابة في مواجهة أصحاب النفوس الضعيفة من المخربين ، وليعلم الجميع أن مساجد الأسكندرية بعلمائها ودعاتها تفتح ذراعيها لنشر صحيح الدين في كل بقعة على أرض الوطن ، وأن أبواب المساجد مفتوحة أمام الجميع للسير بكتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونبسط يدنا لجميع شركاء الوطن للنصر على الإرهاب.

تأتي هذه القافلة الدعوية ضمن توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في نشر المنهج الوسطي المستنير وإعلاء المصلحة العليا للوطن على مصالحنا الشخصية بالحب والإخلاص والسماحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.