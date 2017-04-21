القدس - أ ف ب

أعلن الجيش الاسرائيلي انه قصف مواقع في الاراضي السورية الجمعة، ردا على سقوط ثلاث قذائف هاون اطلقت من سوريا وسقطت في القسم الذي تحتله اسرائيل من هضبة الجولان.

وجاء في بيان للجيش الاسرائيلي ان القذائف التي اطلقت من سوريا سقطت في شمال هضبة الجولان المحتلة من دون وقوع ضحايا.

واعلن متحدث عسكري اسرائيلي انها “على الارجح قذائف اطلقت خطأ في اطار المعارك الدائرة في سوريا”.

وفي دمشق نقلت وكالة الانباء السورية عن مصدر عسكري ان ” طيران العدو الإسرائيلي أقدم مساء اليوم على إطلاق صاروخين من داخل الأراضي المحتلة على أحد المواقع العسكرية في محيط بلدة خان أرنبة ما أدى إلى وقوع خسائر مادية”.

ومنذ الحرب عام 1967 تحتل اسرائيل 1200 كيلومتر مربعا من هضبة الجولان التي ضمتها اسرائيل عام 1981، في حين ظل القسم المتبقي من الهضبة البالغة مساحته 510 كيلومترات مربعة تابعا لسوريا.