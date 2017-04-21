المغادرون من مضايا والزبداني يتوجهون إلى مناطق سيطرة المعارضة بإدلب 2017/04/21 - 21:31 المغادرون من مضايا والزبداني يتوجهون إلى مناطق سيطرة المعارضة بإدلب2017-04-21T21:31:07+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة تواصل التحقيقات حول ملابسات هجوم باريس والإعتداء يؤجج منافسة مرشحي الرئاسة وزارة الداخلية تسلم مديريات الأمن عدد من السيارات الحديثة مجهزة بالكاميرات ختام فعاليات التدريب المصري البحريني خالد بن الوليد 2017 وزير الخارجية يترأس وفد مصر في إجتماعات لجنة المشاورات السياسية مع السودان مباحثات الفريق أول صدقي صبحي مع وزير الدفاع الأمريكي محافظ القاهرة و القيادات التنفيذية يحضرون جلسة برلمان طلائع القاهرة 20-4-2017
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