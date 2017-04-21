أخبار مصر - حمودة كامل

افتتحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم معرض المنتجات المصرية الذى نظمته إدارة “داون تاون” بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة فى إطار مبادرة شبابية عنوانها “من النهاردة مصري”، والتي تهدف إلى تشجيع الصناعة الوطنية والحصول على منتج مصري ينافس المنتج الأجنبي.

وقد أشادت غادة والي بمستوى المعروضات والتي لم تقتصر على المنتجات اليدوية فقط بل شملت العصائر والشوكولاتة والعسل ومواد غذائية أخرى.

كما حرصت غادة والي على التواجد وافتتاح هذه المبادرة للمرة الثالثه على التوالي وذلك دعما من وزارة التضامن للمشروعات الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر التي تصنع بأيد مصرية غالبيتهم من الشباب والنساء.