اخبار مصر

اشراف : وجدان مباشر

اعداد : عماد حنفى

تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية

مكافحة الإرهاب

التشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

محاور رئيسية لزيارة الرئيس السيسى يوم الأحد القادم للمملكة العربية السعودية بدعوة من من أخية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك فى إطار حرص الجانبين على استمرار التنسيق المشترك

قمة مصرية سعودية بالرياض الاحد تعزيزا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين

تصويبا للامور .. وردا على حملة فاسدة تستهدف الروح والعقل المصرى ، أكد شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب أن الأزهر يعد عاملا لاستقرار كافة المجتمعات الإسلامية، منتقدا ما وصفه بحملة ممنهجة من بعض وسائل الإعلام على الأزهر الشريف.

الطيب: الأزهر الشريف عامل استقرار المجتمعات الإسلامية

وفى ذات الاطار …. حذر وزير الأوقاف – في بيان اليوم الجمعة من جماعة الإخوان الإرهابية والجهات التي تمولها، أو تدعمها، أو تساندها، أو تستخدمها لخدمات مطامعها ومصالحها،وأجنداتها في تدمير الوطن

وزير الأوقاف يحذر من مخططات الجماعات الإرهابية

ذات الدعوة المحذرة من ارهاب جماعة الاخوان ، جاءت ايضا من باريس على لسان مارين مرشحة الرئاسة الفرنسية لليمين المتطرف حيث جددت مناداتها بحظر المنظمات المتطرفة و فروع “جماعة الإخوان” في فرنسا، وذلك غداة هجوم الشانزليزيه الذي أسفر عن مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين.

لوبن تطالب بحظر “الإخوان” بعد هجوم الشانزليزيه

وحول الحادث الارهابى الذى وقع مساء أمس الخميس بالعاصمة الفرنسية باريس وأسفر عن مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين ، أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد بأشد وأقوى العبارات الحادث وجدد موقف مصر الداعى للتصدي بحزم لجميع التنظيمات الإرهابية، ووضع حد لهذه العمليات الآثمة التي تروع الآمنين

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مصر تدين حادث إطلاق النار بباريس

بيان الازهر ادان كذلك الحادث وكرر دعوته إلى ضرورة تنسيق الجهود الدولية لوضع استراتيجية عالمية للقضاء على هذا الإرهاب الأسود وتخليص العالم من شروره.

الأزهر الشريف يدين الهجوم الإرهابي وسط باريس

ومن الانباء الاقتصادية فى هذا العرض الاخبارى …. واصلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، نشاطها فى واشنطن – حيث ترأس وفد مصر فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى – بلقاء عدد من كبريات الشركات الأمريكية حيث اعلنت عن زيارة وفد استثمار أمريكي لمصر الأسبوع المقبل

وفد استثماري أمريكي يزور مصر الأسبوع المقبل

من ناحية اخرى … شهدت نصر، والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط، بدء المفاوضات على الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار، لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة

مصر تبحث مع البنك الدولي بدء مفاوضات “الشريحة الثالثة”

وفى موضوع محلى اخر حظى بأهتمام الشارع المصرى … نفت وزارة التربية والتعليم ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول ما أثير بأحد البرامج التلفزيونية عن إلغاء مادة التربية الدينية العام الدراسي القادم، وتدريس مادة الأخلاق.

التعليم تنفى إلغاء مادة التربية الدينية العام الدراسي القادم

من جانبه … اكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ان الأديان صمام أمان للمجتمع ولا يمكن إلغائها من المدارس، مشيرا إلى أن مادة التربية الدينية تبنى الأخلاق وتؤكد على حرمة الدماء وتحمى الشباب من التطرف .

وزير الأوقاف ينفي إلغاء مادة التربية الدينية في المدارس

ومن الانباء العلمية … نشر مستشفى سيفي الهندي في مومباي الذي تتعالج فيه المصرية إيمان عبد العاطي صاحبة النصف طن اول فيديو لها بعد فقدانها نصف وزنها.

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ايمان المصرية تظهر فى أحدث فيديو بعد أن فقدت نصف وزنها

ومن الانباء الرياضية …. أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة, بيانا رسميا, اليوم الجمعة, للحديث عن أزمة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة ببطولة الدوري الممتاز, مؤكدا أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية لفرض الانضباط على المنظومة الكروية في مصر.

اتحاد الكرة يؤكد على القانون لفرض الانضباط بالمنظومة

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ختام فعاليات التدريب المصري البحريني خالد بن الوليد 2017

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