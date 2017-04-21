أخبار مصر - أ ش أ

أكد فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحمل مسئولية عظيمة وتركة ثقيلة، معربا عن التقدير للرئيس السيسي على تحمله هذه المسؤولية العظيمة داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعينه على مهامه وأن يرزقه الصبر والتوفيق في كل ما يقول ويفعل.

وأعرب الدكتور شوقي علام المفتي “خلال برنامج (حوار المفتي)”عن العزاء لأسر شهداء الحادثين الارهابيين اللذين استهدفا مؤخراً الكنيستين في طنطا والأسكندرية، وأن يمن الله عليهم بالصبر، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

ووجه رسالة للبابا تواضروس بابا الأسكندرية بطريرك الكراذة المرقسية والإخوة المسيحيين مقدما لهم وللشعب المصري العزاء، مؤكدا أن المصريين جميعاً في خندق واحد ولن يفرقهم أحد.

وقال ” على المصريين أن يدركوا أن وعيهم هو سبيل النجاح فالمصريون أرسلوا للعالم بصفة عامة وللإرهابيين بصفة خاصة رسالة قوية أننا على قلب رجل واحد وأن هذه الأعمال الإرهابية لن تزيدنا إلا إصراراً وتماسكاً “.