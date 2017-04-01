اخبار مصر - وكالات

تخطط شركة جوجل لإطلاق ميزة جديدة تهدف إلى منع ظهور الإعلانات خلال تصفح الإنترنت على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، عبر متصفح “جوجل كروم”.

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن ميزة “منع الإعلانات” ستعمل على إخفاء بعض أنواع الإعلانات التي يقال إنها تقدم تجارب سيئة للمستخدمين أثناء تصفح الإنترنت.

وذكرت الصحيفة الأميركية أن جوجل لم تقرر بعد تاريخ إطلاق الميزة للمستخدمين، مشيرة إلى أن الشركة الأميركية لاتزال تعمل على بعض التفاصيل المتعلقة بالميزة.

ووضعت مجموعة “التحالف من أجل إعلانات فضلى” في مارس الماضي تعريفا لأنواع الإعلانات غير المقبولة، مثل الإعلانات المنبثقة وإعلانات الفيديو تلقائية التشغيل والإعلانات الصوتية.