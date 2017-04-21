أخبار مصر - فيصل زكى

قدمت فرقة المسرح الغنائي المصري بمشاركة من القوى الناعمة للإنتاج الفني بمسرح “ماركي” فى كايرو فيستيفال سيتي، المسرحية الغنائية المصرية “ليلة”، من تأليف وألحان إبراهيم موريس، إخراج هاني عفيفي.

مسرحية “ليلة” تجمع بين فنون العرض المتنوعة من تمثيل وغناء ورقص وحكي وسينوغرافيا وعزف موسيقي حي و”مالتيميديا”، كما تضم بعض ألعاب السيرك المحببة لكل أفراد العائلة المصرية باختلاف أعمارهم وثقافاتهم.

يستمر عرض مسرحية “ليلة” حتى يوم 21 مايو المقبل، حيث يتم عرضها على مدار أيام الخميس والجمعة والسبت من كل إسبوع على مسرح ماركى بالتجمع الخامس.

يشارك في المسرحية العديد من الممثلين، سواء بالغناء والتمثيل والرقص ، بالإضافة للموسيقى الحية لأوركيسترا النيل السيمفوني بقيادة محمد سعد باشا.

تدور أحداث المسرحية في ليلة ويوم من زمن غير محدود في شارع الخير بأهله الطيبين، حيث تعيش “ليلة” الشابة المحبوبة من الجميع قصة حبها مع كريم الذي يستعد لطلب الزواج منها هذه الليلة، ويصطدمان بغيرة بعض أصدقائهم التي تدفعهم للجوء للسحر للنيل من ليلة وكريم، وبينما أهل الشارع في ليلة خاصة ممتعة لمشاهدة عرض السيرك تقع ليلة في مطاردة من شابين سيئين من شارع المر، ويعود الجميع من السيرك وينقذون ليلة وكريم وينتصرون للحب والخير.