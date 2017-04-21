الامم المتحدة - أ ف ب

استقبل الرئيس الامريكي دونالد ترامب لوقت قصير اليوم الجمعة الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، في اول لقاء بين الرجلين اللذين تسلما مهامهما في يناير 2017، كما التقى الامين العام الجنرال اتش. ار ماكماستر مستشار ترامب للامن القومي.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الامم المتحدة ان غوتيريش وترامب اجريا “محادثة مهمة وبناءة حول التعاون بين الولايات المتحدة والامم المتحدة”. واتفقا على الالتقاء مجددا “في مستقبل قريب”.

وتبدي الامم المتحدة قلقها خصوصا من خفض المساهمة المالية لواشنطن في اجهزتها كما تنوي الادارة الاميركية ان تفعل.

وتأتي هذه اللقاءات قبل اجتماع مقرر الاثنين بين سفراء الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي وترامب في البيت الابيض. ويتوقع ان يتم خلال الاجتماع الخوض في مسالة تمويل واشنطن للامم المتحدة اضافة الى الحرب في سوريا وازمة كوريا الشمالية والنزاع الفلسطيني الاسرائيلي.

وكان ترامب انتقد اثناء حملته الانتخابية الامم المتحدة التي وصفها بانها “ناد لاشخاص يجتمعون ويتباحثون ويمضون وقتا طيبا”.

وتتولى واشنطن رئاسة مجلس الامن خلال شهرابريل.