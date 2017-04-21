كراكاس (أ ف ب)

اعلنت النيابة العامة في العاصمة الفنزويلية كاراكاس مقتل 11 شخصا خلال المواجهات التي اندلعت ليلة الخميس الجمعة في العاصمة ، وبذلك يرتقع عدد الاشخاص الذين قتلوا إلي 20 شخصا خلال التظاهرات التي بدأت في مطلع الشهر الحالي ضد الرئيس نيكولاس مادورو.

واوضحت النيابة في بيان ان مقتل 11 شخصا كان بعضهم بسبب صعقهم بالتيار الكهربائي، والبعض الاخر بالرصاص، في حين اصيب ستة اخرون بجروح خلال اعمال العنف التي وقعت” في حي “ال فالي” جنوب غرب العاصمة كراكاس.