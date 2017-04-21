كفرالشيخ - أ ش أ

أعلن المهندس محمد شرف مدير المنطقة الصناعية فى بلطيم أن هناك 6 مصانع جديدة ستدخل الخدمة خلال أيام قليلة.

وأوضح شرف -فى تصريحات له اليوم الجمعة – أن المنطقة الصناعية فى بلطيم تقع على مساحة 114 فدانا تملك لأصحاب المصانع وتم العمل بها عام 1997 وأن المنطقة مقسمة إلى قطاعات وفق الصناعة ( غذائى وكيميائى ومواد بناء ونسيج وخشبى) ويعمل بها 1500 عامل وعامله من ابناء مركز بلطيم.

ولفت شرف إلي أنه تم إغلاق 12 مصنعا إغلاقا إداريا من بين 107 مصانع داخل المنطقة الصناعية لعدم وجود رخصة تشغيل مؤكدا أن هذه المصانع ستباشر عملها فور إنتهاء إجراءات الترخيص من الجهات المعنية وفق إشتراطات تشغيل المصانع.