الشارقة - أ ش أ

تشارك مؤسسة (فن) المتخصصة في تعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل التي تقام في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 19 إلى 29 إبريل الجاري.

وتنظم المؤسسة – والتي تتخذ من الشارقة مقراً لها – عدداً من العروض السينمائية الخاصة بالأطفال منها عروض الأفلام القصيرة وأفلام الخيال والكوميديا إضافة إلى أفلام الرسوم المتحركة والأعمال السينمائية الدرامية.

وتعرض أفلام (فن) يوميا على فترتين صباحية ومسائية فتقدم عروضها من الساعة 9:30 صباحاً إلى 12 ظهراً للأطفال ومن الخامسة عصراً وحتى السابعة مساءً خلال أيام الأسبوع وتخصص الفترة من الساعة الرابعة وحتى التاسعة مساءً لأيام العطل الأسبوعية.

وتتراوح أعمار الأطفال ما بين أربع سنوات إلى اثني عشر عاما، وتأتي مشاركة (فن) في مهرجان الشارقة القرائي للطفل انسجاماً مع رؤيتها الطموحة ودورها الفعال في إثراء المشهد الثقافي وتسليط الضوء على القضايا المهمة التي تخص شرائح المجتمع كافة من خلال المشاركة في الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية بهدف تشجيع الشباب على الانخراط في مجال الفني الإبداعي والإسهام في تطوير الحركة الإبداعية الفنية والثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة.