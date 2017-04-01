المنيا - أ ش أ

لقى عامل وزوجته مصرعهما إثر تناولهما عصيرا فاسدا أدى إلى تسمم دموى ووفاتهما في الحال بإحدى قرى مركز سمالوط شمال المنيا ، وتم نقل الجثتين للمستشفى العام.

تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد محمد أبو الليل مأمور مركز شرطة سمالوط، يفيد بوفاة عامل وزوجته داخل المنزل بقرية القطوشة التابعه لدائرة المركز وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض حادث وفاة كلا من “فوزى.أ” 59 سنة عامل،وزوجته “فرحة . ن 45 سنه ربة منزل.

وكشفت التحريات أن المجنى عليهما تناولا عصيرا فاسدا معد بالمنزل،أدى إلى إصابتهما بتسمم دموى ووفاتهما على الفور ، وبسؤال نجلهما أيد ما جاء بتحريات المباحث وعثر على الجثتين مسجتين داخل غرفة النوم،وليس بهما أية إصابات ظاهرية وبكامل ملابسهما،كما أيد شقيق المجنى عليه الأول ما جاء على لسان نجلهما وتحريات المباحث.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثتين تبين أنه لا توجد شبهة جنائية وراء الحادث،وأن الوفاة بسبب إصابتهما بتسمم غذائي ودموي، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى سمالوط العام،وتحر ر المحضر رقم 3782 لسنة 2017 إدارى مركز سمالوط،واخطرت النيابة التحقيق.