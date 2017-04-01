أخبار مصر- سماء المنياوي

عقدت الجمعية المصرية للسكر والغدد الصماء في الاطفال والمراهقين مؤتمرها الدولى الحادى عشر بحضور عدد من اساتذة وأخصائيين السكر والغدد فى الاطفال من جمىع أنحاء مصر وبمشاركة خمسة من أشهر اساتذة العالم فى نفس التخصص و يعد هذا التعاون الثالث مع الجمعية العالمية لسكر الاطفال.

حيث تم مناقشه مشاكل مرض السكر من النوع الاول وطرق العلاج الحديثة وسبل تجنب مضاعفاته وكذلك مرض السكر من النوع الثاني الذى بدا مؤخرا فى الظهور عند الاطفال بسبب انتشار السمنة والأكلات السرىعه المشبعه بالدهون من خلال محاضرات عن السمنة فى الاطفال والمشاكل الصحيه المترتبة عليها كما قدم الباحثون بعض الحالات المرضيه التى تحتاج الى خبرات خاصه فى العلاج.

اليوميه مما يحقق ممارسه الحياه بشكل طبيعى و مثمر و يقى من مخاطر المضاعفات الحادة و المزمنه.