القاهرة - أ ش أ

قام محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي, بجولة تفقدية اليوم الجمعة, في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر, حيث شملت الجولة تفقد ملاعب

كرة اليد التي تم تجديدها مؤخرا في فرع مدينة نصر, كما شاهد ملاعب كرة السلة والتراك الخاص بالمشي ومجمع حمام السباحة, والتطوير الذي شهدته غرف تغيير الملابس وصالة الجيم الجديدة بالنادي.

كما حرص محمود طاهر, على تفقد ملاعب الأطفال بعد أن تم تجديد أرضيتها بالكامل, وكذلك الألعاب الجديدة التي تم تركيبها في حدائق الأطفال, حيث رافقه اللواء أسامة سامي مدير الفرع, والعميد محمود حزين مدير أمن الفرع.