القاهرة - أ ش أ

شنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، عدة حملات تموينية استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الاستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق ومكافحة الغش التجاري .

و أسفرت تلك الجهود، عن ضبط 4 قضايا مواد بترولية بمضبوطات 36 ألفا و 266 لتر بنزين وسولار,و17 قضية إسطوانة بوتاجاز ,وضبط 8 قضايا في مجال محتكري سلعة الأرز بمضبوطات 22 طنا , و101 قضية دقيق ومخالفات مخابز , وضبط 11 قضية أرز وشعير بمضبوطات

19 طنا , وضبط 13 قضية سكر بمضبوطات 16 طنا.

كما نجحت شرطة التموين في ضبط 630 قضية فى مجال ( المحلات العامة , الشهادات الصحية , عدم الإعلان عن الأسعار , بيع بأزيد من السعر , باعة جائلين )، و ضبط 92 قضية في مجال الغش التجاري, وضبط 55 قضية في مجال اللحوم والطيور بمضبوطات 3 أطنان,

و 25 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر … وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .