ختام فعاليات التدريب المصري البحريني خالد بن الوليد 2017 2017/04/21 - 17:21 ختام فعاليات التدريب المصري البحريني خالد بن الوليد 20172017-04-21T17:21:25+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة وزير الخارجية يترأس وفد مصر في إجتماعات لجنة المشاورات السياسية مع السودان مباحثات الفريق أول صدقي صبحي مع وزير الدفاع الأمريكي محافظ القاهرة و القيادات التنفيذية يحضرون جلسة برلمان طلائع القاهرة 20-4-2017 مؤتمر تسويق التأمين الأفروأسيوي يستضيف ممثلين للتأمين من مختلف دول العالم 20-4-2017 وزير الدفاع الأمريكي يبدأ زيارة للقاهرة لبحث تعزيز التعاون بين القاهرة و واشنطن 20-4-2017 بدء إجتماعات لجنة المشاورات السياسية بين القاهرة و الخرطوم بقيادة شكرى وغندور 20-4-2017
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