طهران (أ ف ب)

سخر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الجمعة من التصريحات الاخيرة للرئيس الاميركي دونالد ترامب حول عدم تقيد ايران بـ”روح” الاتفاق النووي.

وقال ظريف الجمعة عبر تغريدة على تويتر “سنرى اذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لاحترام مضمون الاتفاق، قبل الكلام عن روحه”، مضيفا “حتى الان ضربوا بالمضمون والروح عرض الحائط”.

وكان الرئيس الاميركي قال الخميس في مؤتمر صحفي بالبيت الابيض ان “ايران ليست على مستوى روح هذا الاتفاق”.

يذكر ان ايران توصلت مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والمانيا) في يوليو 2015 الى اتفاق يضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الايراني، مقابل رفع الحظر جزئيا عن العقوبات الدولية المفروضة على ايران.

وكرر ترامب انتقاده لهذا الاتفاق الذي تم في عهد سلفه باراك اوباما، ووصفه بـ”الاتفاق الفظيع”.