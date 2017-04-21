القاهرة - أ ش أ

أكد سكرتير عام نقابة الصحفيين حاتم زكريا،إن مجلس النقابة سيسعى من خلال تعديل قانون النقابة ولائحة القيد إلى وضع ضوابط جديدة لضمان نزاهة القيد بالنقابة.

وأضاف زكريا – في تصريحات اليوم الجمعة أن النقابة تسعى لتقنين أوضاع الصحفيين غير النقابيين بالمؤسسات لضمان حقهم في التعيين، بالإضافة إلى الشروع في إلغاء بروتوكول التعاون مع جامعة القاهرة لتدريب المقبلين على القيد، وبحث إقامة دورات تدريبية داخل النقابة لضمان تأهيل الصحفيين وتوفير النفقات.

وبخصوص إيقاف قيد خريجي الإعلام المفتوح، أوضح أن الأمر مازال قيد الدراسة، مؤكدا أن عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة تقدموا للمجلس السابق بطلبات لإيقاف قيد خريجي الإعلام المفتوح، وقام مجلس النقابة السابق بوقف قيد خريجي الإعلام المفتوح فترة حتى في القيد الاستئنافي، ولكن سيعيد المجلس الجديد دراسة الأمر بين الجامعات والنقابة.

وشدد على أنه لا توجد نية مبيتة من مجلس النقابة بخصوص إيقاف القيد لسنوات كما أشيع،ولكن يتم العمل على ضبط المهنة.