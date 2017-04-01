اخبار مصر - إيمان صلاح الدين

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الجمعة، أن وفد استثمار أمريكي يعتزم زيارة مصر الأسبوع المقبل.

والتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الثانى فى واشنطن، بعدد من كبريات الشركات الأمريكية، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى، بحضور السفير ياسر رضا، سفير مصر لدى واشنطن.

ومن أبرز هذه الشركات، كل من أباتشي العالمية للبترول، وبكتل العملاقة للإنشاءات، وميراسكو، و كارجيل، وفيزا، و إكسون موبيل، وغيلياد ساينسز، وهانيويل، وشيفرون، وأى بى ام، وفيديكس، وتيكسترون، ويو بي إس، ولوكهيد مارتن.

وذكرت الوزيرة أن هذا اللقاء يأتى متابعة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع عدد من الشركات الأمريكية خلال زيارة سيادته الرسمية الأخيرة إلى واشنطن، فى اطار دعم التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة.