الإسكندرية في 21 ابريل /أ ش أ

يواصل الفريق الكروي الأول بنادي سموحة تدريباته اليومية استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها بعد غد الاحد في اطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

وحذر مؤمن سليمان لاعبي الفريق من الخشونة خلال التدريبات خوفا من تعرض احدهم للاصابة في ظل غياب مجموعة كبيرة من العناصر الأساسية.

وأكد سليمان للاعبيه اياكم والالتحامات العنيفة خلال التدريبات, مضيفا انه ليس علي استعداد لخسارة اى لاعب خلال المرحلة المقبلة والتى وصفها بالحاسمة في مسيرة الفريق الأزرق.