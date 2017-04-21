اسطنبول (أ ف ب)

اعلن حزب الشعب الجمهوري الجمعة انه سيطعن بنتيجة الاستفتاء الاخير حول صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان امام مجلس الدولة، اعلى محكمة ادارية في البلاد.

وقال نائب رئيس الحزب بولنت تزكان في بيان نقلته شبكة “سي ان ان-تورك” “سنلجأ الى مجلس الدولة للمطالبة بالغاء قرار المجلس الانتخابي الاعلى بحساب بطاقات الاقتراع غير الممهورة”، داعيا المجلس الانتخابي الاعلى الى عدم نشر النتيجة الرسمية للاستفتاء قبل الحصول على جواب على الطعن من مجلس الدولة.

وقال تزكان ستتواصل المعركة حتى النهاية لحماية حقوق 49 مليون مواطن شاركوا في الاستفتاء ما اذا كان المواطنون قد صوتوا بنعم او لا.

وتعتبر المعارضة ان قرار المجلس الاعلى الانتخابي الذي اتخذ في آخر لحظة قبل الفرز، وقضى بحساب بطاقات الاقتراع غير الممهورة بالختم الرسمي، قرارا غير شرعي، وتؤكد اتاح لانصار تعزيز الصلاحيات الرئاسية الفوز بنسبة ضئيلة هي 51،4% من الاصوات، حسب النتائج الرسمية.

ورفض المجلس الاعلى الانتخابي اول طعن قدمه حزب الشعب الجمهوري، ابرز احزاب المعارضة، وعلق رئيس الحكومة التركية بن علي يلديريم في تصريح صحفي على الطعن الاخير لحزب الشعب الجمهوري بالقول “لن يفيد بشيء تضييع الوقت على الجميع”.

وكانت بعثة مشتركة من مراقبي منظمة الامن والتعاون في اوروبا ومجلس اوروبا اعتبرت الاثنين ان الاستفتاء لم يجر “طبق المعايير الاوروبية” واعتبرت ان الحملات الانتخابية لم تكن متكافئة وكانت لمصلحة ال”نعم” حيث يعد مجلس الدولة سلطة قضائية تعود الى ايام السلطنة العثمانية وهي اعلى محكمة ادارية في البلاد.