القاهرة - أ ش أ

شهد وزير الثقافة حلمي النمنم,افتتاح فعاليات الدورة ال` 15 للمهرجان العربي للمسرح, تحت عنوان “هوية عربية.. وإبداع بلا قيود” على مسرح ميامي بوسط البلد.

وأكد وزير الثقافة – في تصريح اليوم – أن المسرح هو أبو الفنون, وهو يعني الحرية, وهذا المهرجان فرصة لتلاقي الفرق المسرحية لهواة ومحبي المسرح من مصر والدول العربية.

وذكرت وزارة الثقافة – في بيان اليوم /الجمعة/ – أن هذه الدورة تنظمها الجمعية المصرية لهواة المسرح, بحضور رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الدكتور خالد جلال, ومؤسس ومدير المهرجان الدكتور عمرو دوارة, والفنانة سهير المرشدي رئيس شرف الدورة, وعدد كبير من الفنانين والمسرحيين.

وأوضح عمرو دوارة أن هذه الدورة يتنافس بها 14 عرضا, من مجموع 74عرضا مصريا تقدموا للمشاركة, من معظم المحافظات المصرية إلى جانب مشاركة 9 عروض عربية.

وكرم وزير الثقافة كلا من المخرج فيصل ندا, والدكتور سمير أحمد, والموسيقار منير الوسيمي, والمخرج كرم النجار, والفنان اللبناني رفيق على أحمد, والكاتبة الجزائرية حميدة آيت الحاج, ومن السعودية الدكتور سامي الجمعان.