القاهرة - اخبار مصر

شهد معرض “ديارنا” إقبالا كبيرا من الجمهور لليوم الثاني، بعد افتتاحه، أمس الخميس، أمام المواطنين حيث اهتموا بشراء منتجات الأسر المنتجة في المعرض المقام بمبنى الصندوق الاجتماعي في أرض المعارض بمدينة نصر.

وقد شهدت المنتجات الرمضانية إقبالا كبيرا خاصة على المعروضات الخاصة بأسوان والوادي الجديد من التمور والمواد الغذائية، وكذلك الملابس والسجاد والتحف اليدوية وزينات رمضان والمفروشات اليدوية والسجاد.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد افتتحت الدورة 58 لمعرض ديارنا يرافقها عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، ورشا رمضان وكيل اللجنة والنائب يسري الأسيوطي، وسلفيا نبيل وسولاف درويش ، ونيفين جامع الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية. ويستمر معرض “ديارنا” حتى يوم 30 إبريل الجاري. ويهدف المعرض التعريف باﻷسر المنتجة، وتسويق منتجاتها على مستوى الجمهورية بشكل كبير وتحقيق عائد لتحسين الدخل للأسر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأهم ما يميز منتجات المعرض أنها مصرية 100% ويدوية، وتراثية مصنوعة من خامات البيئة بكل محافظة من محافظات مصر الـ27، مما يجعل الزائر يشعر بالاستمتاع خلال الزيارة.