اخبار مصر - فيصل زكي

صرح شريف فتحي وزير الطيران المدني أن أزمة معتمري الخطوط الجوية السعودية العالقين بمطار القاهرة الدولي على وشك الإنتهاء، اليوم، حيث أنه من المقرر إقلاع طائرة بوينج 747 رحلة رقم 3802 الساعة 4 عصراً لنقل باقى الركاب المتجهين إلى جدة، وبذلك يصل عدد الركاب المسافرين إلى 6130 راكباً منذ بداية الأزمة وحتى نهايتها عصر اليوم.

وقد أثنى فتحى على رد الفعل السريع والتعاون الذى قدمه السيد سليمان بن عبد الله الحمدان وزير النقل السعودي والكابتن عبدالحكيم البدر رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي والسيد صالح بن ناصر الجاسر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية السعودية بإتخاذ خطوات عاجلة أسهمت في حل الأزمة وسفر جميع الركاب العالقين بمطار القاهرة.

كما أعرب عن سعادته بأداء فريق العمل المكون من المحاسب مجدى إسحق رئيس مجلس إدارة ميناء القاهره الجوى وزملاؤه واللواء هشام البستاوي مساعد وزير الداخلية لقطاع المنافذ واللواء فهمي مجاهد مساعد وزير الداخلية لشرطة ميناء القاهرة الجوي واللواء محمد كامل رئيس الشركة المصرية لخدمات الطيران، وممثلى سلطة الطيران المدنى وكافة الجهات السيادية العاملة بالمطار فى التعامل الميدانى مع الأزمة بصورة مشرفة وتركيز كامل على تجاوزها.

وأضاف وزير الطيران أن التعاون والتنسيق المستمر بين القائمين على الطيران المدنى من الجانبين المصري والسعودي خلال الـ 48 ساعة الماضية كان مثالاً يحتذى به في التعاون والحرفيه وسرعه الإنجاز، مؤكدا التزام الجانبين بتقديم كافة الوسائل والسبل التى تعمل على تسهيل سفر ضيوف الرحمن إلى الأراضى المقدسة.