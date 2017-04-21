القاهرة - ا ش أ

بحثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري و سانجاي باتاتشاريا سفير الهند بالقاهرة التجربة الهندية في تحقيق شمولية عملية التنمية الاقتصادية من خلال التوسع في خلق فرص عمل في المناطق الاقل دخلا لضمان تحقيق انتقال واسع للطبقات الفقيرة للمستويات الأعلى.

واوضحت الوزارة فى بيان اليوم انه تم مناقشة ايضا جهود اصلاح الجهاز الإداري للدولة وسبل اعداد الكوادر المختلفة وكيفية تدريبها وتأهيلها للوصول لأعلي الدرجات الوظيفية, لاسيما وأن تطوير الجهاز الحكومي المصري وحسن إعداد كوادره لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين يعدان من أبرز أهداف القيادة السياسية والحكومة المصرية.