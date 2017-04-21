شبين الكوم - أ ش أ

اعتمد محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط، اليوم الجمعة المخطط التفصيلي لمدينة قويسنا والذي أعدته إدارة التخطيط العمراني بالديوان العام بالإشتراك مع مركز معلومات شبكات المرافق والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا وتم مراجعة المخطط من قبل أحد المكاتب الهندسية المسجلة بالهيئة العامة للتخطيط العمراني وتحت الإشراف الفني للمركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية بالدلتا .

وأوضح المحافظ أنه تم إعداد المخطط التفصيلي لمدينة قويسنا ليصبح الحيز العمراني المعتمد للمدينة هو 796 فدانا لخدمة نحو 61 ألفا و468 نسمة بكثافة سكانية 82 شخصا فدان، وذلك حتي يتسني للمواطنين الترخيص والبناء، مؤكدا انه تم مراعاة ملكيات المواطنين والإلتزام بالتدرج الهرمي لعرض الشوارع وتوفير الخدمات اللازمة لخدمة كافة المواطنين بالمدينة.