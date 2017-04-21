القاهرة - أ ش أ

قامت وزارة الداخلية في إطار جهودها لدعم فاعليات الأمن الجنائي، باستحداث وتفعيل عدد من سيارات “فان” في عدة مديريات الأمن; لاستخدامها في أعمال الدوريات الأمنية والبحث الجنائي.

وذكر بيان أصدرته وزارة الداخلية اليوم الجمعة أن السيارات الجديدة مجهزة بغرفة احتجاز متطور تسع 6 أفراد من المشتبه فيهم، ومزودة بأحدث الوسائل والمعدات التكنولوجية ووسائل الاتصال والربط، بالإضافة لكونها مدعمة بمنظومة كاميرات متطورة لرصد الحالة الأمنية وتوثيقها على الطرق والمحاور الرئيسية، وتحديد أرقام السيارات والتعرف على اللوحات المطلوب ضبطها، فضلا عن انها مزودة بجهازالذى يتعامل مع منظومة الكاميرات المشار إليها، وبه خاصية تحديد مواقع السيارات.

وأوضح البيان أن تجهيزات السيارات تشمل أيضا البرامج المخصصة لأعمال البحث الجنائى،والمجهزة بمنظومة لنقل البيانات من المركبة للحسابات الإلكترونية الموجودة بالاقسام التابعة لها لاسلكيا وربطها بغرفة عمليات قطاع مصلحة الأمن العام، كما تم دعم السيارات بالعناصر الشرطية المدربة ذات الكفاءة المؤهلة، لاستخدامها وكيفية التعامل مع المواقف الطارئة والخارجين على القانون.

ويأتي استحداث هذه السيارات في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية للتصدي الحازم لكافة صور الخروج على الشرعية والقانون، والحفاظ على هيبة الدولة، والأخذ بزمام المبادرة لمواجهة ماتطرحه الساحة من تحديات ومستجدات أمنية.