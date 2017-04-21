القاهرة - أخبار مصر

تمكنت مباحث الأموال العامة بدمياط من ضبط شخصين للاتجار بالنقد الأجنبى.

فقد أكدت تحريات ومعلومات قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن دمياط قيام كلاً من : –

1. أحمد . أ . أ – سن 29 – حاصل على دبلوم .

2. شريف . أ . أ – سن 29- حاصل على ليسانس لغة عربية – ومقيمان بدائرة مركز شرطة فارسكور، بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان المذكوران حال إستقلالهما السيارة الملاكى رقم ( ط د هـ 7493 مصر ) .. وبحوزتهما مبالغ مالية قدرها ( 4200 دولار أمريكى ، 4650 ريال سعودى ، 400 ألف جنيه مصرى) ..

وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى .



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.