القاهرة - اخبار مصر

في بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط استقبل الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، وغادر الميناء 4 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة. وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 16 سفينة، بالإضافة إلى 11 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وفي السياق نفسه، غادر الميناء عدد ( 2 ) قطار بحمولة ( 2412 ) وعدد ( 122 ) سيارة بحمولة (5806) طن قمح.

كما وصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 78812 طنا .. بينما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 133631 طن قمح.