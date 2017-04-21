القاهرة - أ ش أ

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعمال الجمعية العامة لشركة إمارات مصر للمنتجات البترولية لاعتماد نتائج أعمالها خلال عام 2016 بحضور المهندس محمد طاهر وكيل أول وزارة البترول والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول.

وذكر بيان أصدرته وزارة البترول اليوم /الجمعة/ أن الوزير طالب خلال أعمال الجمعية بضرورة تحقيق انتشار أكبر للشركة في مدن ومحافظات مصر مشيرا إلى الفرص الكبيرة المتاحة أمام الشركة لتحقيق الانتشار وإقامة محطات تموين وخدمة جديدة ضمن المشروع القومي للطرق الذي تنفذه الحكومة حاليا كما أكد على أهمية الدورات التدريبية التي تنفذها الشركة لرفع معدلات الأداء وزيادة الوعي البيئي والسلامة المهنية.

بدوره أشار المهندس خالد عبد البديع رئيس إمارات مصر إلى أن سياسة الشركة ترتكز على توسيع أنشطتها ومواكبة أحدث الأنظمة والتقنيات المقدمة عالميا والتواجد في مواقع استراتيجية على الطرق الحيوية والسريعة وشبكات الطرق الجديدة لتقديم خدمات متكاملة لحركة النقل والجمهور على هذه الطرق.

فيما أوضح محمد جمعة بن شرف المدير العام أن الشركة تقدم خدماتها من خلال 13 محطة على الطرق الحيوية بمحافظات القاهرة والجيزة والواحات والإسكندرية والبحيرة والمنوفية ومنطقة السخنة لافتا أن الشركة تنشئ 3 محطات من المخطط تشغيلها خلال العام الحالي في مناطق مدينتي والرحاب ودمنهور.

وأشار بن شرف إلى الشراكة مع مصر للبترول لإنشاء وتشغيل وإدارة محطة تموين الطائرات بمطار برج العرب (مشروع أمصرجيت) والاتفاقية التجارية للعمل في مجال تموين الطائرات في المطارات الإقليمية بمصر والتعاون مع شركات البترول الأخرى في مجالات خلط وتعبئة وتجميع الزيوت المستعملة وإنشاء محطات على أراض مملوكة لشركات البترول وكذلك التعاون مع شركة “إكسون موبيل” في مجال تموين الطائرات بالوقود.