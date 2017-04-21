نيون - أ ش أ

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأوروبي “يوروبا ليج”, عن وقوع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام سيلتا فيجو الإسباني, وأياكس الهولندي أمام ليون الفرنسي.

ومن المقرر أن تقام مباراتا الذهاب في إسبانيا وهولندا يوم 4 مايو المقبل, على أن تقام مباراتا الإياب في إنجلترا وفرنسا يوم 11 من الشهر ذاته.

ويعتبر أياكس الهولندي, الوحيد الذي حقق هذا اللقب من بين الفرق الأربعة, وكان في مسماه القديم (كأس الاتحاد الأوروبي) وذلك في عام 1992.