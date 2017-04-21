نشرة الظهيرة من أخبار مصر
القاهرة - أخبار مصر
مد فترة تحصيل رسوم حج القرعة لـ24 ابريل
مصر تدين حادث إطلاق النار بباريس
استمرار الموجة الحارة السبت…والعظمى في القاهرة 37
الشريف يبحث تقنين المطاعم المخالفة بعدة محافظات
السيطرة على حريق بمصنع زيوت معدنية فى الإسكندرية
الأزهر الشريف يدين الهجوم الإرهابي وسط باريس
ترامب: اعتداء باريس سيؤثر بشكل “كبير” على الانتخابات
لوبن تطالب بحظر “الإخوان” بعد هجوم الشانزليزيه
العثور على أسلحة في سيارة منفذ هجوم باريس
المشتبه به الثاني باعتداء باريس سلم نفسه لبلجيكا
الصناعات الهندسية تطالب الحكومة بإنقاذ مصانع الألومنيوم
مصر تبحث مع البنك الدولي بدء مفاوضات “الشريحة الثالثة”
أبطال أوروبا: الريال أمام أتلتيكو ويوفنتوس يواجه موناكو
اليوم.. نهائي كأس مصر لسيدات كرة القدم
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