القاهرة - أ ش أ

طالب محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية رئيس الوزارء ووزير التجارة والصناعة بسرعة التدخل لإنقاذ صناعة الألومنيوم الوطنية من التوقف واغلاق العديد من المصانع بسبب ارتفاع أسعار الألومنيوم.

وأوضح المهندس – في تصريحات صحفية اليوم الجمعة – إن الغرفة قامت بمخاطبة شركة مصر الألومنيوم والاستفسار عن زيادة الأسعار برغم من استقرار سعر الدولار , وطالب بضرورة وضع آلية لتحديد الأسعار , وتكون الغرفة على دراية بها مما يساعد على استقرار الأسعار بدلا من حالة التخبط والزيادة المتلاحقة لأسعار الألومنيوم بدون سبب واضح .