القاهرة - أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية،شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا قد تصاحبها الأمطار الخفيفة على أقصى الغرب، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة على معظم الأنحاء والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط في معتدلة إلى مضطربة،وارتفاع الموج فيه مابين مترين إلى مترين ونصف،والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة،وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف،والرياح السطحية شمالية شرقية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى فى القاهرة 37 والصغرى 23 ، وفى الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 16،وفى مطروح العظمى 21 والصغرى 16.