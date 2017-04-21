اخبار مصر - وكالات

وتمكنت قوات الحماية المدنية السعودية من إخماد ا حريق هائل اندلع فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على طريق “جدة_مكة” بالمملكة العربية السعودية.

وكشف المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني، الحادث عبارة عن اشتعال النار في ناقلة مواد بترولية سعة 33 طن نتيجة حادث مروري.

وأشار إلى أن حدوث تسرب للمادة البترولية المشتعلة، أدى لاشتعال النار في 3 سيارات أخرى، مؤكدا السيطرة على الحادث وإخماد النيران، والحيلولة دون انفجار الصهريج نظرا لارتفاع درجة حرارته.

وقال الشريف إن الحادث أسفر عن وفاة شخص بداخل إحدى السيارات المحترقة، كما تم تسليم الموقع والحالة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.